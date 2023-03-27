Mitsubishi Triton XRT, вдохновленный раллийными гонками, представляет пикап следующего поколения

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Пикап Triton от Mitsubishi стал глобальным феноменом, продаваясь почти в 150 странах мира. На зарубежных рынках он даже конкурирует с такими популярными моделями, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Таким образом, Mitsubishi стремится создать шумиху вокруг следующей версии Triton, которая должна стать переломной для компании.

На автосалоне в Бангкоке Mitsubishi представила концепт Triton XRT Concept, который позволяет заглянуть в будущее. Предстоящая модель отличается более блочной, вертикальной решеткой радиатора, чем ее предшественник, — тенденция дизайна, которая в последние годы завоевала популярность среди полноразмерных пикапов.

XRT Concept более громоздкий и может похвастаться расширенными крыльями, шноркелем и шинами для езды по грязи. Вполне вероятно, что эти функции не будут доступны на стандартной модели Triton.

Ходят слухи, что Mitsubishi планирует представить свою собственную версию внедорожника, аналогичную линейке грузовиков TRD Pro от Toyota. Концепт Triton XRT носит логотип Ralliart, автоспортивного подразделения Mitsubishi, которое одержало множество побед в WRC и ралли Париж-Дакар. Недавно подразделение Ralliart было возобновлено после более чем десятилетнего перерыва.

Хотя первоначально Ralliart, похоже, сосредоточится на косметических обновлениях, вполне возможно, что Triton XRT получит улучшения характеристик. Ralliart выиграла ралли Asia Cross Country Rally в прошлом году, и они планируют защитить свой титул в 2023 году. Команду возглавляет Хироши Масуока, заводской водитель Mitsubishi, который дважды выигрывал ралли "Дакар".

Хотя Mitsubishi, возможно, не планирует возрождать Lancer Evolution в ближайшее время, программа Ralliart на базе грузовика может быть именно тем, что нужно компании для возрождения энтузиазма среди автолюбителей.

В настоящее время внедорожники и оверлендеры, пожалуй, более популярны среди кастомайзеров, чем полноприводные седаны. Многочисленные достижения Mitsubishi в области внедорожного автоспорта позволяют ей извлечь выгоду из этой тенденции.

К сожалению, Triton сталкивается с серьезными препятствиями на пути к выходу на рынок США. Иностранные пикапы облагаются "куриным налогом" — 25%-ным тарифом на грузовики, собранные не в США. Toyota и Nissan сумели обойти этот налог, собирая свои грузовики в США, но у Mitsubishi нет производственной базы для этого. Тем не менее, Mitsubishi намерена найти решение этой проблемы, поскольку спрос на пикапы не проявляет признаков снижения.

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