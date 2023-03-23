Знаменитый Bentley Blower снова возвращается на гонки

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Назвать Bentley Blower просто классическим гоночным автомобилем было бы грубым преуменьшением. Blower, известный благодаря нагнетателю типа Roots, прикрепленному к передней части магниевого картера Амхерстом Вильерсом, был воссоздан вручную в виде современной версии под названием Car Zero, которая является копией 4,5-литрового автомобиля 1929 года с наддувом.

Эта гоночная машина примет участие в предстоящих гонках, таких как Circuit de la Sarthe (Ле-Ман) в июне, а также Donington Park в Англии и Spa в Бельгии в конце этого года.

Blower известен своей легендарной скоростью и эффективностью, несмотря на свою невыносимую ненадежность, не выиграв ни одной из двенадцати гонок, в которых он участвовал.

Несмотря на недостатки, маленький двигатель Blower с наддувом и несинхронизированная коробка передач были действительно замечательными. Однако была заметна и неэффективность Blower: на полной скорости он сжигал четыре литра топлива в минуту.

Несколько Blower серии Continuation были заказаны для продажи клиентам, и все они были проданы, с некоторыми современными модификациями безопасности, такими как дождевая фара и огнетушитель.

Bentley начал восстанавливать копию оригинального Blower около трех лет назад, при этом инженеры потратили на проект около 40 000 часов. Они использовали оригинальные рисунки и чертежи, чтобы изготовить высококачественные копии оригинальных деталей.

Нельзя обойти вниманием и интерьер автомобиля: сиденья набиты 22 фунтами конского волоса, каркас из ясеня, а обивка из красной кожи соответствует репутации Bentley.

В заключение можно сказать, что Bentley Blower — это не просто классический гоночный автомобиль; это необыкновенная гоночная машина с захватывающей историей.

Его современная версия, Car Zero, является свидетельством его непреходящего наследия и, несомненно, впечатлит любителей гонок своими характеристиками.

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