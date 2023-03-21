Автозавод "Москвич" не проводил отзыва всех своих проданных 86 автомобилей

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Автозавод "Москвич" опроверг информацию о том, что он отозвал из продажи все проданные автомобили. В реальности, их владельцам лишь предложили поменять ПО.

Некоторое время назад в интернете прошла новость о том, что автозавод "Москвич" отозвал все 86 автомобилей, которые он успел реализовать с момента начала их продаж. И вот теперь руководство этого предприятия объявило, что такого отзыва не было.

В ответе пресс-службы завода "Российской газете" говорится, что клиентам предлагается плановое обновление программного обеспечения кроссовера "Москвич 3", которое необходимо для корректной русификации мультимедийной системы. Никаких других уведомлений клиенты не получали.

Напомним, что завод "Москвич" образован на базе бывшего автогиганта АЗЛК. Сейчас он выпускает кроссовер "Москвич 3", являющийся китайским автомобилем Sehol X4, сборку которого и производят из крупных узлов на предприятии.