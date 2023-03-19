Ferrari Roma Spider возвращает в модельный ряд переднемоторный кабриолет

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Помните ли вы, когда Ferrari в последний раз представляла переднемоторный кабриолет с мягким верхом? Это было в 1969 году с моделью 365 GTB/4, также известной как купе Daytona и Spyder, производство которых прекратилось в 1973 году. Однако спустя 50 лет Ferrari положила конец этому отсутствию, представив новый Roma Spider, который имеет ту же формулу, к которой мы привыкли за последние несколько десятилетий: в нем есть все, что вы любите в Roma, плюс немного лишнего веса и убирающаяся крыша.

Пусть вас не отпугивают 185 фунтов дополнительного веса по сравнению с купе, потому что 3,9-литровый V8 с двойным турбонаддувом, расположенный спереди, по-прежнему способен разгоняться до 7500 об/мин, генерировать 612 лошадиных сил и 561 крутящий момент, а также издавать еще более великолепный звук без каких-либо препятствий между трубами и салоном.

Крыша с тканевым переплетением предлагается в двух вариантах, один из которых подчеркивает элегантность, а другой — спортивность с использованием технической ткани. Вы также можете персонализировать свой Roma Spider с помощью двухцветной палитры плетения из четырех цветов и контрастных цветов строчки для тех моментов, когда верх опущен и вы можете в полной мере насладиться ездой. Один из вариантов индивидуализации предлагает переливающуюся красную отделку. Механизм может поднимать и опускать крышу за 13,5 секунды на скорости почти 37 миль в час.

Для комфорта пассажиров в кузове было сделано несколько изменений. На верхней планке ветрового стекла установлено аэродинамическое устройство под названием нолдер для разделения и управления воздушным потоком в салоне. При нажатии кнопки подголовники задних сидений сдвигаются вперед и вверх, создавая ветрозащитный экран. Кроме того, выдвижной задний спойлер имеет три положения, которые обеспечивают уровень прижимной силы, соответствующий купе, независимо от того, поднят или опущен верх Spider.

Были внесены и другие эргономические, косметические и эксплуатационные изменения. Кнопки на рулевом колесе стали более удобными, кнопка запуска светится красным цветом, масляный насос был отрегулирован для уменьшения времени, необходимого для достижения рабочего давления в системе, а восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением была модифицирована для улучшения экономии топлива.

Хотя Ferrari не назвала конкретную дату появления или цену Roma Spider, мы уверены, что покупатели не будут слишком беспокоиться. Стоимость купе начинается от 247 310 долларов США, что дает покупателям возможность начать обдумывать свои инвестиции.

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