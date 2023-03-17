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Lancia представляет новый концепт, вдохновленный легендарным Stratos HF

2:39
Авто

Lancia, итальянский бренд, известный своей богатой историей в автомобильной промышленности, в настоящее время предлагает только один автомобиль — Ypsilon, который выпускается с 2011 года. Однако есть признаки того, что компания, принадлежащая Stellantis, стремится к возвращению. Недавно они представили новый концепт-кар, который, похоже, вдохновлен культовым Lancia Stratos HF.

Lancia представляет новый концепт, вдохновленный легендарным Stratos HF

Новый концепт-кар называется Emozione Pu+Ra, а тизерное изображение, выпущенное Lancia, показывает заднюю часть автомобиля с явным влиянием Stratos. Это двойные круглые задние фонари, плоский и широкий черный спойлер, а также заднее стекло с полосатой штриховкой, которая напоминает жалюзи на заднем стекле оригинала.

Дизайн также включает в себя некоторые черты концепта Pu+Ra, такие как подвесные кольца задних фонарей, которые были представлены на ноябрьской конференции Lancia Design Day.

На конференции Lancia раскрыла свои планы по возрождению бренда с помощью линейки полностью электрических автомобилей. Одним из представленных концептов был Pu+Ra Zero, который представлял собой скорее скульптуру, чем автомобиль, без дверей, окон и колес.

Название Pu+Ra является аббревиатурой слов "чистый" и "радикальный", а Zero — это дань уважения концепту Stratos Zero 1970 года, который привлек внимание публики на Туринском автосалоне своим ярким дизайном.

Ожидается, что грядущий концепт Emozione Pu+Ra станет данью уважения серийному автомобилю Stratos HF, который был построен для участия Lancia в ралли и выиграл три чемпионата мира по ралли подряд в 1974-76 годах. Хотя среднемоторная компоновка Stratos HF не имеет отношения к электромобилю, дизайн Марчелло Гандини был новаторским и до сих пор занимает особое место в истории автомобилестроения.

Ожидается, что Emozione Pu+Ra будет целенаправленным и обтекаемым автомобилем, который продемонстрирует философию дизайна Lancia на следующее десятилетие.

По словам генерального директора Lancia Луки Наполитано, Emozione Pu+Ra — это "манифест бренда компании на следующие 10 лет". Концепт-кар будет официально представлен 15 апреля, и нам не терпится увидеть, что Lancia приготовила для нас.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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