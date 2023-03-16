Некоторые дилеры недовольны изменениями в программе Ford Model E

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Автопроизводители вкладывают значительные средства в электромобили, но их франчайзинговая дилерская сеть в США не готова к этому переходу. Обучение персонала для продажи электромобилей и модернизация оборудования для их обслуживания требуют больших затрат, и некоторые дилеры не готовы делать необходимые инвестиции.

В многоуровневой программе продаж электромобилей Ford под названием Model E первоначально приняли участие 1 920 дилеров, но некоторые из них ушли в знак протеста после того, как Ford изменил правила, упростив для дилеров выполнение требований программы.

Однако более 30 ассоциаций дилеров штатов выступили против Model E, а десятки дилеров в Северной Каролине подали петицию, оспаривающую программу Ford, которая требует изменений в практике продаж автомобилей, таких как установление цен без уговоров и предложение удаленного забора/доставки автомобилей для обслуживания.

Модель E является частью усилий Ford по повышению качества и улучшению модели обслуживания клиентов, поскольку компания пытается догнать Tesla по продажам EV. В прошлом году Ford продал более 61 000 электромобилей, но все еще сильно отстает от Tesla, которая занимает около 65% рынка электромобилей в США.

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