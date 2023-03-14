Эксклюзивная сделка Rivian с Amazon на 100 000 фургонов для доставки может закончиться

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То, что поначалу казалось позитивным партнерством между Amazon и Rivian по поставке тысяч электрических фургонов для доставки грузов, по всей видимости, уже не так выгодно.

Производитель грузовиков собирается расторгнуть сделку, заключенную в 2019 году, которая предусматривала поставку 100 000 фургонов для Amazon к 2030 году.

Но Amazon, крупнейший акционер Rivian, с тех пор значительно изменил свои заказы, сообщив Rivian, что хочет купить только около 10 000 автомобилей в этом году.

Пресс-секретарь Rivian Марина Норвилл в своем заявлении сказала, что производитель будет продолжать тесно сотрудничать с Amazon, и что партнеры "ориентируются в меняющемся экономическом климате, как и многие другие компании".

Выйдя из первоначального эксклюзивного соглашения с Amazon, Rivian, возможно, стремится расширить продажи для других клиентов. На прошлой неделе Rivian объявила о планах привлечь 1,3 миллиарда долларов США путем продажи конвертируемых облигаций для финансирования разработки и запуска R2 - небольшой платформы, которая ляжет в основу нового внедорожника и пикапа.

В конце прошлого года компания Amazon заявила, что у нее на дорогах работает около 1 000 электрических фургонов. Amazon также сталкивается с непростыми условиями. Недавно она приостановила строительство своей второй штаб-квартиры в районе Вашингтона и уволила около 18 000 работников.

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