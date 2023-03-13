Jeep привезет концепт, похожий на пикап, на Пасхальное сафари

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Несмотря на то, что сегодня утром в Мичигане идет снег, весна действительно не за горами, и одним из признаков этого являются слухи о ежегодном пасхальном сафари Jeep и связанных с ним концептуальных грузовиках. Компания Jeep выпустила пару предварительных рендеров в преддверии этого события, один из которых может взбудоражить поклонников пикапов старой школы.

Показанный вверху, один из рендеров, безусловно, выглядит как обычный пикап с короткой кабиной. Но пропорции сильно отличаются от, скажем, уменьшенного Gladiator, особенно короткий задний свес и более рельефные задние стойки. При ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что он немного похож на кузов, который использовался для электрического концепта Wrangler Magneto.

Как и в случае с рисунками, пропорции могут быть искажены, поэтому трудно сказать, является ли это просто Wrangler уникальной формы или что-то более похожее на грузовик, почти как старый Scrambler. Грузовик определенно вызвал бы ажиотаж, особенно если бы он мог породить уникальный комплект для переоборудования, как старый Mopar JK-8. Для справки, этот комплект заменял кузов Wrangler Unlimited на двухдверную кабину и очень короткую кровать.

Концепция возможного грузовика - главная новость этого первого тизера, но не единственная. Выше показан рендер Wrangler Unlimited, который будет представлен на выставке. Похоже, что это будет витрина Jeep Performance Parts (JPP). Логотипы с синей полосой и небольшой бугорок перед капотом лобового стекла подтверждают, что это подключаемый гибрид 4xe.

А перед наклейкой Rubicon есть немного более мелкого текста, что позволяет предположить, что это модифицированная версия Wrangler Rubicon Anniversary Edition, показанного в Чикаго в этом году. Среди модификаций - двери-трубы, а также какая-то сетка или крепление для груза за дверями. Это, несомненно, только начало целого ряда обновлений, многие из которых, вероятно, доступны уже сейчас, а некоторые, возможно, появятся в ближайшее время.

Эти два автомобиля будут представлены к Пасхальному сафари Jeep, которое пройдет с 1 по 9 апреля в Моабе. К ним присоединятся еще несколько концептуальных автомобилей, которые получат свои собственные тизеры в свое время.

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