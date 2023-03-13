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Jeep привезет концепт, похожий на пикап, на Пасхальное сафари

2:33
Авто

Несмотря на то, что сегодня утром в Мичигане идет снег, весна действительно не за горами, и одним из признаков этого являются слухи о ежегодном пасхальном сафари Jeep и связанных с ним концептуальных грузовиках. Компания Jeep выпустила пару предварительных рендеров в преддверии этого события, один из которых может взбудоражить поклонников пикапов старой школы.

Jeep привезет концепт, похожий на пикап, на Пасхальное сафари

Показанный вверху, один из рендеров, безусловно, выглядит как обычный пикап с короткой кабиной. Но пропорции сильно отличаются от, скажем, уменьшенного Gladiator, особенно короткий задний свес и более рельефные задние стойки. При ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что он немного похож на кузов, который использовался для электрического концепта Wrangler Magneto.

Как и в случае с рисунками, пропорции могут быть искажены, поэтому трудно сказать, является ли это просто Wrangler уникальной формы или что-то более похожее на грузовик, почти как старый Scrambler. Грузовик определенно вызвал бы ажиотаж, особенно если бы он мог породить уникальный комплект для переоборудования, как старый Mopar JK-8. Для справки, этот комплект заменял кузов Wrangler Unlimited на двухдверную кабину и очень короткую кровать.

Концепция возможного грузовика - главная новость этого первого тизера, но не единственная. Выше показан рендер Wrangler Unlimited, который будет представлен на выставке. Похоже, что это будет витрина Jeep Performance Parts (JPP). Логотипы с синей полосой и небольшой бугорок перед капотом лобового стекла подтверждают, что это подключаемый гибрид 4xe.

А перед наклейкой Rubicon есть немного более мелкого текста, что позволяет предположить, что это модифицированная версия Wrangler Rubicon Anniversary Edition, показанного в Чикаго в этом году. Среди модификаций - двери-трубы, а также какая-то сетка или крепление для груза за дверями. Это, несомненно, только начало целого ряда обновлений, многие из которых, вероятно, доступны уже сейчас, а некоторые, возможно, появятся в ближайшее время.

Эти два автомобиля будут представлены к Пасхальному сафари Jeep, которое пройдет с 1 по 9 апреля в Моабе. К ним присоединятся еще несколько концептуальных автомобилей, которые получат свои собственные тизеры в свое время.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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