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Tesla расследуется NHTSA после того, как у Model Y отвалились рулевые колеса

1:51
Авто

В среду Национальная администрация безопасности дорожного движения начала расследование в отношении компании Tesla после получения сообщений об отсоединении рулевых колес Model Y от соответствующих стоек.

Tesla расследуется NHTSA после того, как у Model Y отвалились рулевые колеса

В документах, опубликованных в среду NHTSA, говорится, что ей известно о двух отдельных инцидентах с автомобилями Tesla Model Y 2023 года выпуска, в которых рулевое колесо полностью отсоединялось от рулевой колонки во время движения.

В обоих случаях Model Y были поставлены без крепежного болта, необходимого для крепления руля к колонке. В документах говорится, что оба инцидента произошли при небольшом пробеге автомобиля.

NHTSA заявляет, что расследование, официально начатое 4 марта, касается примерно 120 000 автомобилей.

Одна из жалоб, отмеченных в документе NHTSA, по данным Associated Press, может быть отслежена на основе ставшего вирусным твита, в котором показано видео отсоединенного колеса и буксировки автомобиля. За ремонт колеса с владельца первоначально взяли $103,96, после чего Tesla сняла плату. Вскоре после этого владельцу была выдана новая Model Y, сообщает The Verge.

Расследование проводится всего через несколько недель после того, как компания Tesla была вынуждена отозвать 362 000 автомобилей из-за неисправной бета-версии системы автономного вождения, которая, по мнению NHTSA, могла увеличить риск аварии при использовании. Это лишь последний случай в длинной череде отзывов автомобилей Tesla, которые начались еще в 2012 модельном году.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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