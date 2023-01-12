Новый кроссовер Geely Coolray L впервые показали без камуфляжа: дизайн в духе Atlas L

Новый кроссовер Geely Coolray L впервые показали без камуфляжа.

Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало фотографии абсолютно нового кроссовера Geely, обозначенного индексом G426. Эксперты полагают, что эта модель, скорее всего, будет называться Coolray L.

Geely Coolray получил двигатель мощностью 181 л. с. и дизайн, который перекликается с дизайном нового Atlas L. Радиаторная решётка стала больше, а четыре патрубка выхлопной системы могут быть как разнесены по сторонам, так и собраны по центру.

Колесные диски Coolray L диаметром 18 и 19 дюймов получат несколько вариантов дизайна. Габариты автомобиля стали больше — 4510x1865x1650 мм, длина колесной базы — 2701 мм. У модели G426 появится турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 181 л. с.

Когда именно состоится официальная премьера Coolray L, неизвестно.