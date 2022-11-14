В России начались продажи нового кроссовера Changan

В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Changan.

Переднеприводный паркетник Changan Uni-T в свой моторной линейке имеет "единственный" 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат с мощностью 181 л. с.

На российском рынке среднеразмерный кроссовер пока доступен только в одном варианте — Premium.

Автомобиль похвастается светодиодной оптикой, адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора, панорамной крышей, климат-контролем и отделкой салона кожей. Конкуренты у новинки в России — Geely Atlas Pro или Chery Tiggo 7 Pro.

Стоимость китайского кроссовера — 2,9 млн рублей.