В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Changan.
Переднеприводный паркетник Changan Uni-T в свой моторной линейке имеет "единственный" 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат с мощностью 181 л. с.
На российском рынке среднеразмерный кроссовер пока доступен только в одном варианте — Premium.
Автомобиль похвастается светодиодной оптикой, адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора, панорамной крышей, климат-контролем и отделкой салона кожей. Конкуренты у новинки в России — Geely Atlas Pro или Chery Tiggo 7 Pro.
Стоимость китайского кроссовера — 2,9 млн рублей.
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