Депутат Пахомов: если разметку не видно под снегом, штраф можно не платить

Если дорожную разметку не видно во время снегопада, то штрафовать за её нарушение водителя не имеют права, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Он отметил, что нарушение ПДД должно подтверждаться фотофиксацией. Если на снимке, приложенном к штрафной квитанции, разметка на дороге занесена снегом, то факт нарушения необходимо обжаловать.

"Из-за того что разметки на дороге не видно, а камеры работают в автоматическом режиме, соответственно, и штрафы приходить не должны", — цитирует парламентария издание NEWS.ru.

В качестве обратного примера Пахомов привёл парковки у торговых центров, где разметка всегда дублируется дорожными знаками.