Если дорожную разметку не видно во время снегопада, то штрафовать за её нарушение водителя не имеют права, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Он отметил, что нарушение ПДД должно подтверждаться фотофиксацией. Если на снимке, приложенном к штрафной квитанции, разметка на дороге занесена снегом, то факт нарушения необходимо обжаловать.
"Из-за того что разметки на дороге не видно, а камеры работают в автоматическом режиме, соответственно, и штрафы приходить не должны", — цитирует парламентария издание NEWS.ru.
В качестве обратного примера Пахомов привёл парковки у торговых центров, где разметка всегда дублируется дорожными знаками.
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