Автоэксперт Кисенков назвал штрафы по поводу авторезины по погоде верными

Автоэксперт Василий Кисенков рассказал, что штрафы, которые намеревается ввести МВД за использование покрышек не по сезону, нельзя назвать нововведением, ведь они были утверждены уже три года назад.

Эксперт назвал введение штрафов за использование ненадлежащей авторезины правильной инициативой, но признал, что с тех пор сотрудники ГИБДД не так сильно старались выявлять и наказывать такого рода нарушителей.

"Летом — на зимней резине, а зимой — на летней машина как корова на льду: нет сцепления с дорогой, знаю по личному опыту. Поэтому хорошо, если начнут требовать на машинах соответствующие погоде покрышки, а не для "галочки", пока требуют отчеты и статистику", — сказал Кисенков в беседе с Телеканалом "360".

При этом автоэксперт напомнил, что по городским дорогам зимой лучше всего передвигаться на покрышках-"липучках", которые не имеют шипов, но имеют хорошее сцепление с поверхностью благодаря высокому коэффициенту трения. Кисенков напомнил, что шипованная резина зимой хороша только за городом, в то время как на городских дорогах, где лёд отсутствует из-за постоянной обработки реагентами, оптимально подходят именно "липучки".

В то же время, шипованные авто в зимнем городе создают дополнительные риски для участников дорожного движения, "убивают" дорожное покрытие и портят экологию.