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Автоэксперт: покупка авто на инвестицию сегодня не тянет

Авто

Сегодня многих волнует вопрос: стоит ли в наше непростое время покупать авто?

Автоэксперт: покупка авто на инвестицию сегодня не тянет

На этот вопрос в беседе с Pravda.Ru ответил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

"Дело в том, что время, когда было выгодно покупать автомобиль, уже давно прошло. Это нужно было сделать в начале кризиса, когда цены на машины были еще приемлемые, а потом резко пошли вверх. Сейчас стоимость автомобилей, как на рынке новых машин, так и на рынке б/у, на мой взгляд, запредельно высока и не соответствует реальной ситуации", — отметил аналитик.

По его словам, сейчас покупать автомобиль в любом случае невыгодно. Но с другой стороны, никто не может представить, как будут развиваться события. Вдруг автомобиль станет глобальной редкостью в мире вообще, и мобильность станет привилегией, размышляет обозреватель.

Если у человека есть деньги и он не уверен в том, что они сохранят свою ценность, он может приобрести машину, говорит Васильев.

"Но вопрос в том, что произойдет с ценами на автомобиль. И, если ситуация стабилизируется как-то, мы понимаем, что ненормальная ценовая политика, которую мы наблюдаем, такой не сохранится, скорее всего, должно произойти резкое понижение стоимости машин, как на первичном, так и на вторичном рынке. Поэтому сейчас, мне кажется, приобретение автомобиля не является чем-то выгодным", — подчеркнул специалист.

Он уверен, что покупка машины никогда не являлась инвестицией. Если речь не идет о каких-то уникальных моделях. Поэтому, скорее всего, сейчас покупать автомобиль невыгодно, и можно рассматривать истории с каршерингом или можно рассматривать истории с автомобилем по подписке, подытожил автоэксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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