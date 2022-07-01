В МВД России решили остановить применение средств фиксации нарушений ПДД в ручном режиме. Об этом рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение прекратить использование в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", — сказала Волк во время пресс-конференции.
По словам представителя ведомства, аварийность из-за высокой скорости автомобилей снизилась на 33%. Положительные изменения в МВД объяснили развитием системы фотовидеофиксации преступлений.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников выступил за увеличение скорости на некоторых участках до 150 км/ч. Автоэксперт Антон Чуйкин в свою очередь отметил, что в России нет подходящих для этого дорог.
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