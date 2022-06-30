Главред радио "Автодор" заявил об отсутствии в РФ дорог для скорости 150 км/ч

Главный редактор радио "Автодор" Антон Чуйкин прокомментировал Pravda. Ru предложение главы ГИБДД Михаила Черникова поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч.

"Это такая хорошая европейская, я бы даже сказал, почти немецкая скорость. Сразу вспоминаются немецкие автобаны, где на некоторых участках скоростного лимита нет вообще. И там действительно едут и 150 км/ч, и даже больше. Мне кажется, что у нас теоретически могут быть условия для того, чтобы ехать на такой скорости", — заявил Чуйкин.

Он назвал две поправки, которые необходимо учесть при принятии окончательного решения об увеличении скорости.

"Во-первых, должна зайти речь об устранении нештрафуемого порога в 20 км/ч, потому что разрешённая скорость в 150 км/ч будет по факту означать, что автомобилисты начнут до 170 км/ч разгоняться. Во-вторых, я сейчас таких дорог не знаю, где можно сейчас держать 150 км/ч, а в голове подразумевать, что кто-то может проехать 170 км/ч", — отметил собеседник издания.

Он считает, что для увеличения порога скорости необходимо перестраивать дороги.

"Для такой скорости нужны минимум три полосы, дорога в статусе "автомагистраль" и относительно свободное движение. У нас же пока большинство таких дорог четырёхполосные, а не шестиполосные. То есть в одном направлении два ряда. Сейчас на них действует ограничение — максимум 130 км/ч. Для 150 км/ч надо дороги перестраивать", — подчеркнул Чуйкин.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что ведомство рассматривает возможность повышения максимальной скорости на некоторых участках дорог до 150 км/ч.