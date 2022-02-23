Каждая Олимпиада заканчивается горячим приёмом российских спортсменов на родине, и Игры-2022 в Пекине не станут исключением. Все медалисты уже получили огромную любовь болельщиков, теперь дело за материальными наградами.
Как стало известно накануне, все призёры Олимпийских игр-2022 получат премию: 4 млн. рублей за каждое золото, 2,5 млн. рублей - за серебряную медаль и 1,7 млн. рублей - за третье место. Ещё одним традиционным подарком от Фонда поддержки олимпийцев России, который финансируют российские предприниматели, станут новые машины.
Традиция зародилась в 2006 году, когда медалистам вручили Lexus RX и Toyota Land Cruiser 100. Позже решили переориентироваться на немецкий автопром и призовыми машинами были кроссоверы от BMW, паркетники и премиальные седаны Audi. Спортсмены, завоевавшие медали в Сочи-2014 дополнительно были награждены белоснежными немецкими кроссоверами Mercedes-Benz.
Не является секретом, что с 2016 года Фонд поддержки олимпийцев России дарит российским призёрам машины только отечественной сборки. Из этого можно сделать вывод, что медалисты получат BMW и Mercedes-Benz. В России эти премиальные марки собирают кроссоверы, а значит именно эти авто вручат призёры Олимпиады.
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