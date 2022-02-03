Салон и багажник автомобиля — настоящий рассадник разных видов бактерий. Их там даже больше, чем за ободком унитаза.
Статья по результатам исследования, проводившегося учёными Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания), опубликована на портале для автомобилистов Scrap Car Comparison.
Тщательному анализу были подвергнуты все поверхности в пяти автомобилях разного возраста, самый "молодой" ездил по дорогам два года. Пробы сравнивались с взятыми со стульчаков и из-под ободков унитазов в двух туалетных комнатах.
Оказалось, что в авто бактерий — в том числе и болезнетворных — больше. Только в багажнике их "живёт" порядка 1 425 различных видов.
А вот руль, как это ни странно, почти чист.
По мнению руководителя исследования, доктора Джонатана Кокса, в условиях эпидемии коронавируса водители теперь стали гораздо чаще протирать руль антисептиком.
Неожиданностью для учёных, согласно статье, стало то, что в автомобильном салоне и багажнике были помимо прочих обнаружены фекальные бактерии из разряда тех, что часто скапливаются на унитазе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.