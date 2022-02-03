EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Учёные доказали, что салон автомобиля грязнее туалета

Авто

Салон и багажник автомобиля — настоящий рассадник разных видов бактерий. Их там даже больше, чем за ободком унитаза.

Учёные доказали, что салон автомобиля грязнее туалета

Статья по результатам исследования, проводившегося учёными Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания), опубликована на портале для автомобилистов Scrap Car Comparison.

Тщательному анализу были подвергнуты все поверхности в пяти автомобилях разного возраста, самый "молодой" ездил по дорогам два года. Пробы сравнивались с взятыми со стульчаков и из-под ободков унитазов в двух туалетных комнатах.

Оказалось, что в авто бактерий — в том числе и болезнетворных — больше. Только в багажнике их "живёт" порядка 1 425 различных видов.

  • На втором месте по загрязнённости — рычаг переключения передач,
  • на третьем — заднее сиденье,
  • на четвёртом — передняя панель.

А вот руль, как это ни странно, почти чист.

По мнению руководителя исследования, доктора Джонатана Кокса, в условиях эпидемии коронавируса водители теперь стали гораздо чаще протирать руль антисептиком. 

Неожиданностью для учёных, согласно статье, стало то, что в автомобильном салоне и багажнике были помимо прочих обнаружены фекальные бактерии из разряда тех, что часто скапливаются на унитазе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Геноцид автомобилистов: Адвокат Ольшанский разгромил новые автоштрафы
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
Новости
Роспотребнадзор ожидает продолжения роста заболеваемости COVID-19 в регионах РФ
Учёные доказали, что салон автомобиля грязнее туалета
Немецкие археологи обнаружили загадочный скелет лошади без головы
Сенатор из США призвал покончить с помощью Украине: "Надвигается новая угроза"
Как пенсионерам снизить платежи за вывоз мусора
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, оценили на Украине
Политолог объяснил, как ударит по Литве запрет на транзит через Белоруссию
МИД ДНР: Киев уже применил в Донбассе западное оружие
Собчак поздравила Канделаки с карьерным взлётом. Лучше б просто плюнула
Кардиолог Кореневич назвала особенно тревожный сигнал при "омикроне"
Последние материалы
Роспотребнадзор ожидает продолжения роста заболеваемости COVID-19 в регионах РФ
Учёные доказали, что салон автомобиля грязнее туалета
Немецкие археологи обнаружили загадочный скелет лошади без головы
Сенатор из США призвал покончить с помощью Украине: "Надвигается новая угроза"
Как пенсионерам снизить платежи за вывоз мусора
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, оценили на Украине
Политолог объяснил, как ударит по Литве запрет на транзит через Белоруссию
МИД ДНР: Киев уже применил в Донбассе западное оружие
Собчак поздравила Канделаки с карьерным взлётом. Лучше б просто плюнула
Кардиолог Кореневич назвала особенно тревожный сигнал при "омикроне"
Популярное
Здоровье
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Мир. Новости мира
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу
Непознанное и необъяснимое
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Ирина Шлионская "Чёрный ящик" отследит все этапы климатического апокалипсиса Ирина Шлионская Любовь Степушова Индия и Китай не станут выполнять санкции США против Белоруссии Любовь Степушова Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский
Интересные Новости
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Здоровье
Мясников объяснил, когда нужно принимать кроворазжижающие препараты при COVID
Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США
Мир. Новости мира
Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников