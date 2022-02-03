Учёные доказали, что салон автомобиля грязнее туалета

Салон и багажник автомобиля — настоящий рассадник разных видов бактерий. Их там даже больше, чем за ободком унитаза.

Статья по результатам исследования, проводившегося учёными Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания), опубликована на портале для автомобилистов Scrap Car Comparison.

Тщательному анализу были подвергнуты все поверхности в пяти автомобилях разного возраста, самый "молодой" ездил по дорогам два года. Пробы сравнивались с взятыми со стульчаков и из-под ободков унитазов в двух туалетных комнатах.

Оказалось, что в авто бактерий — в том числе и болезнетворных — больше. Только в багажнике их "живёт" порядка 1 425 различных видов.

На втором месте по загрязнённости — рычаг переключения передач,

на третьем — заднее сиденье,

на четвёртом — передняя панель.

А вот руль, как это ни странно, почти чист.

По мнению руководителя исследования, доктора Джонатана Кокса, в условиях эпидемии коронавируса водители теперь стали гораздо чаще протирать руль антисептиком.

Неожиданностью для учёных, согласно статье, стало то, что в автомобильном салоне и багажнике были помимо прочих обнаружены фекальные бактерии из разряда тех, что часто скапливаются на унитазе.

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