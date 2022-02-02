Интерес к б/у автомобилям в России с каждым годом только растет. И обусловлен он исключительно корыстными целями — ведь подержанный автомобиль стоит на порядок дешевле нового. Соответственно, сэкономив, можно купить машинку более популярной модели. Однако любая покупка с рук — это всегда риск. О том, как избежать подводных камней и на что обращать внимание при покупке подержанного авто, рассказал читателям Pravda.Ru генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.
ВАЖНО! Обязательно сразу проверяйте VIN.
Большое значение имеет пробег. Часто владельцы авто идут на разные ухищрения, чтобы скрыть истинный срок эксплуатации авто, однако скрученный пробег легко определить — посмотрите на оплетку руля. Если истёртая, то итог очевиден. Также о скрученном пробеге можно догадаться и по тексту объявления — если указано, например, 100 км пробега при 3 и более владельцах, то сразу можно заподозрить неладное — такого быть просто не может.
Важно также перед покупкой поискать информацию на специализированных форумах, чтобы узнать, как себя "ведет” автомобиль:
Стоит отдать предпочтение автомобилю, купленному у "дедушки” (у мужчин 40+ лет), при условии, что "дедушка” — первый хозяин. Даже если пробег 120 тыс. км. Такой владелец явно ухаживал за авто. Желательно узнать, сколько у него членов семьи (чем больше членов семьи, тем ответственнее человек).
Если владелец девушка и если это механика, возможны проблемы со сцеплением (но оно легко и недорого меняется). Такую машину тоже можно рассмотреть.
Обратите внимание на:
Если перед покупкой двигатель помыли — однозначно не покупайте! Ни один нормальный слесарь не будет мыть двигатель в авто. Это чревато окислением проводки в местах соединения. Это означает, что продавец пытался замаскировать подтеки масла.
Если подтеки масла в ГБЦ:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.