Покупка подержанного авто: на что надо обращать внимание

Интерес к б/у автомобилям в России с каждым годом только растет. И обусловлен он исключительно корыстными целями — ведь подержанный автомобиль стоит на порядок дешевле нового. Соответственно, сэкономив, можно купить машинку более популярной модели. Однако любая покупка с рук — это всегда риск. О том, как избежать подводных камней и на что обращать внимание при покупке подержанного авто, рассказал читателям Pravda.Ru генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.

На что обращать внимание еще на этапе изучения объявлений?

Кто владельцы, сколько их было.

Двигатель. Цепной, например, надежнее в плане обслуживания. Цепь на двигателе ходит до 60 тыс. км. Ему нужно меньше уделять внимания, чем ременному двигателю (ремень ГРМ нужно менять каждые 30 тыс. км, если не поменять, может оборваться, и двигателю потребуется капремонт).

Лошадиные силы и какой мотор.

Привод. Если передний — ничего страшного. Если задний — проверьте на наличие проблем с задним мостом и карданным валом. У полного привода бывают проблемы с раздаточной коробкой.

Изучите фотографии (где есть "рыжики”) и сразу задайте вопросы владельцу.

Если автомобиль битый или есть повреждения задних крыльев — то лучше отказаться от покупки, независимо от цены.

ВАЖНО! Обязательно сразу проверяйте VIN.

Большое значение имеет пробег. Часто владельцы авто идут на разные ухищрения, чтобы скрыть истинный срок эксплуатации авто, однако скрученный пробег легко определить — посмотрите на оплетку руля. Если истёртая, то итог очевиден. Также о скрученном пробеге можно догадаться и по тексту объявления — если указано, например, 100 км пробега при 3 и более владельцах, то сразу можно заподозрить неладное — такого быть просто не может.

Важно также перед покупкой поискать информацию на специализированных форумах, чтобы узнать, как себя "ведет” автомобиль:

Какой ДВС (рядный, оппозитный, v-образный). Последний — самый надежный.

Какая коробка передач (автомат, механика…).

Этап осмотра: на что обратить внимание

Стоит отдать предпочтение автомобилю, купленному у "дедушки” (у мужчин 40+ лет), при условии, что "дедушка” — первый хозяин. Даже если пробег 120 тыс. км. Такой владелец явно ухаживал за авто. Желательно узнать, сколько у него членов семьи (чем больше членов семьи, тем ответственнее человек).

Если владелец девушка и если это механика, возможны проблемы со сцеплением (но оно легко и недорого меняется). Такую машину тоже можно рассмотреть.

Обратите внимание на:

тормозные колодки (у тормозных дисков истертость не должна превышать 35% от общей толщины;

пороги (гнилые или нет?);

арки дверей и сами двери внизу (гнилые или нет, автомобилю может быть 5 лет, но он эксплуатировался при таких условиях, что все уже гнилое, в крупных городах реагенты "сжигают” авто за 7 лет до открытых дырок и коррозии).

Если перед покупкой двигатель помыли — однозначно не покупайте! Ни один нормальный слесарь не будет мыть двигатель в авто. Это чревато окислением проводки в местах соединения. Это означает, что продавец пытался замаскировать подтеки масла.

Если подтеки масла в ГБЦ:

Если клапаны и крышки — ничего страшного, это легко исправимо. Любой мужчина, которому супруга подарила набор инструментов на 23 февраля, может у себя во дворе заменить прокладку, клапаны и крышки.

Если течет масло из ГБЦ — это уже опасно. Значит, она прохудилась и на грани прогорания. Прогорание грозит тем, что охлаждающая жидкость может хлынуть в цилиндр сгорания. И это может нанести серьезный ущерб компонентам двигателя.

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