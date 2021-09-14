Опубликованы снимки российского армейского автомобиля "с секретом"

На форуме "Армия-2021" презентовали новый вездеход "Витязь-2" с секретным модулем, который необходим для перевозки военнослужащих, сообщает "Российская газета".

Автомобиль имеет колёсную формулу 6х6. Он оснащён мощным двигателем на 285 лошадиных сил. В вездеходе установлена механическая девятиступенчатая коробка передач и два топливных бака, ёмкость которых составляет по 210 литров. Общий вес автомобиля — 18,5 тысяч килограмм.

Машина может разгоняться до 90 километров в час. При этом запас хода оценивается в 1000 километров.

В Сети новый армейский автомобиль называют вездеходом "с секретом". В нём есть специальный бронированный модуль, расположенный за бортовой платформой. Данный отсек необходим для транспортировки людей и различных грузов.

Как отмечают военные, машина справится с пулевыми обстрелами и взрывчаткой. При этом современная капотная компоновка позволит выжить экипажу.

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