На форуме "Армия-2021" презентовали новый вездеход "Витязь-2" с секретным модулем, который необходим для перевозки военнослужащих, сообщает "Российская газета".
Автомобиль имеет колёсную формулу 6х6. Он оснащён мощным двигателем на 285 лошадиных сил. В вездеходе установлена механическая девятиступенчатая коробка передач и два топливных бака, ёмкость которых составляет по 210 литров. Общий вес автомобиля — 18,5 тысяч килограмм.
В Сети новый армейский автомобиль называют вездеходом "с секретом". В нём есть специальный бронированный модуль, расположенный за бортовой платформой. Данный отсек необходим для транспортировки людей и различных грузов.
Как отмечают военные, машина справится с пулевыми обстрелами и взрывчаткой. При этом современная капотная компоновка позволит выжить экипажу.
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