Недавно в одном из подкастов на YouTube генерал из США Джон Хайтен сделал неожиданное заявление. По его словам, война американцев с Россией и Китаем приведёт к мировой катастрофе и разрушению экономики. Военный эксперт из РФ, главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал эти высказывания неуместными.
Специалист раскритиковал американского военного за то, что тот открыто заявляет о вооружённых конфликтах с применением ядерного оружия, свободно называет конкретных участников вероятных сражений.
"Это плохо, когда действующий военачальник высокого уровня всерьёз рассуждает о возможности войны", — отметил Коротченко.
Он добавил, что военные, которые отвечают за вопросы войны и мира, должны быть "исключительно сдержанными" в своих оценках, передаёт РИА Новости.
Также главный редактор "Национальной обороны" подчеркнул, что в российских военных ведомствах таких комментариев никогда не дают. Эксперт убеждён: апокалиптические сценарии, о которых говорит американский генерал, нужно исключить, так как они не являются доказательными и обоснованными. Российская сторона, по его мнению, не намерена какими-либо способами бороться с США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Маргарита Симоньян поинтересовалась, где в Минске модно позавтракать. Минчане отправили журналистку по тому же адресу, куда направляли и Ольгу Бузову.