Эксперт назвал неуместным заявление генерала США о войне с Россией

Недавно в одном из подкастов на YouTube генерал из США Джон Хайтен сделал неожиданное заявление. По его словам, война американцев с Россией и Китаем приведёт к мировой катастрофе и разрушению экономики. Военный эксперт из РФ, главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал эти высказывания неуместными.

Специалист раскритиковал американского военного за то, что тот открыто заявляет о вооружённых конфликтах с применением ядерного оружия, свободно называет конкретных участников вероятных сражений.

"Это плохо, когда действующий военачальник высокого уровня всерьёз рассуждает о возможности войны", — отметил Коротченко.

Он добавил, что военные, которые отвечают за вопросы войны и мира, должны быть "исключительно сдержанными" в своих оценках, передаёт РИА Новости.

Также главный редактор "Национальной обороны" подчеркнул, что в российских военных ведомствах таких комментариев никогда не дают. Эксперт убеждён: апокалиптические сценарии, о которых говорит американский генерал, нужно исключить, так как они не являются доказательными и обоснованными. Российская сторона, по его мнению, не намерена какими-либо способами бороться с США.

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