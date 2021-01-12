Россиянам рассказали, как правильно заводить машину в сильный мороз

Использовать паяльную лампу — плохая идея. Есть вероятность, что вы, конечно, согреетесь, только вот заводить после этого вам будет нечего.

При соблюдении правил эксплуатации и рабочем аккумуляторе любой исправный автомобиль должен без проблем заводиться даже в сильный мороз. Перед этим следует убедиться, что в машине отключены все источники потребления энергии от аккумулятора. Вставив ключ в замок зажигания, дождитесь, пока отработает бензонасос. После этого можно включать стартер.

Если автомобиль вдруг не заводится — начните с проверки аккумулятора. Он нуждается в ежеквартальном обслуживании, а перед наступлением зимнего сезона аккумулятор следует зарядить или купить новый, если ресурс предыдущего выработан.

Зимой нужно обращать особое внимание на качество топлива. Можно также пользоваться различными присадками, чтобы оно не замерзало в баке. Особенно это касается дизельного топлива.

"В случае с дизельным двигателем можно два раза активировать свечи накаливания, которые лучше прогреют рабочую камеру, и лишь потом попытаться завести машину. Если машина не заводится, то через минутную паузу надо повторить процедуру. При этом можно использовать специальные спреи, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение смеси", — поделился лайфхаком автомобильный эксперт Егор Васильев.

Если, несмотря на все усилия, автомобиль не заводится, не нужно крутить стартер "до победного". Так вы посадите аккумулятор и повредите стартер. Лучше проверьте контакты клемм АКБ и провода массы, приводит рекомендации эксперта "Прайм".