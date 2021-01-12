Грубые нарушения ПДД: что за них будет в 2021 году

Сегодня, 12 января, в 17:00 (мск) автомобильный эксперт Игорь Моржаретто разъяснит зрителям "Правды.Ру", какую норму министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП в 2021 году.

Три грубых нарушения ПДД:

выезд на встречную полосу,

проезд на красный свет,

превышение скорости на 60 километров в час.

Эти нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические видеокамеры. Более того, нарушителям грозят реальные сроки.

В законопроекте предусмотрено ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет. Такое правонарушение обернётся штрафом в 50 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до трёх лет.

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