Сегодня, 12 января, в 17:00 (мск) автомобильный эксперт Игорь Моржаретто разъяснит зрителям "Правды.Ру", какую норму министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП в 2021 году.
Три грубых нарушения ПДД:
Эти нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические видеокамеры. Более того, нарушителям грозят реальные сроки.
В законопроекте предусмотрено ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет. Такое правонарушение обернётся штрафом в 50 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до трёх лет.
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