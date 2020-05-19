В Европе зафиксировано рекордное падение продаж авто

В апреле количество проданных автомобилей на территории Европы сократилось до 270682 единиц. Примечательно, что в апреле 2019 года в европейских странах было продано 1143046 автомобилей.

Регистрация новых автомобилей в апреле текущего года снизилась на 76,3%. Падение спроса на авто было отмечено во всех странах Евросоюза, поскольку большинство автодилеров были закрыты.