В апреле количество проданных автомобилей на территории Европы сократилось до 270682 единиц. Примечательно, что в апреле 2019 года в европейских странах было продано 1143046 автомобилей.
Регистрация новых автомобилей в апреле текущего года снизилась на 76,3%. Падение спроса на авто было отмечено во всех странах Евросоюза, поскольку большинство автодилеров были закрыты.
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