Камеры на дорогах будут фиксировать использование водителями телефонов

Очередное нововведение, которое запланировано ГИБДД, вряд ли понравится российским водителям.

Как рассказал Александр Быков, замначальника Госавтоинспекции России, в планах инспекторов — применение на дорогах камер, которые будут фиксировать использование мобильного телефона человеком, сидящим за рулем авто.

Принцип работы новых камер

Камеры видеофиксации, которые, вероятно, в скором времени появятся на дорогах, будут благодаря технологии Big Data точно определять:

держит ли водитель телефон возле уха;

пристегнут ли он ремнем безопасности.

"Штраф за эти нарушения будет также приходить по электронной почте автовладельцу. А вот если в момент правонарушения за рулем был не собственник машины, у него будет возможность в рамках обжалования "переписать" штраф на того, кому доверил руль", — рассказал Быков.

Об установке новых камер в регионах говорить рано

Пока, по его словам, новые приборы планируют установить только в Москве. Это нужно для того, чтобы испытать и протестировать систему, после чего производитель сможет получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания.

По данным газеты "Коммерсант", технология разработана корпорацией "Строй Инвест Проект" и уже испытана Центром организации дорожного движения и управлением ГИБДД Москвы.

Напомним, что действующие ПДД запрещают водителям во время движения разговаривать по телефону, если тот не оборудован устройством для ведения переговоров без использования рук.