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Источник Правда.Ру

Камеры на дорогах будут фиксировать использование водителями телефонов

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Очередное нововведение, которое запланировано ГИБДД, вряд ли понравится российским водителям.

Как рассказал Александр Быков, замначальника Госавтоинспекции России, в планах инспекторов — применение на дорогах камер, которые будут фиксировать использование мобильного телефона человеком, сидящим за рулем авто.

Принцип работы новых камер

Камеры видеофиксации, которые, вероятно, в скором времени появятся на дорогах, будут благодаря технологии Big Data точно определять:

  • держит ли водитель телефон возле уха;
  • пристегнут ли он ремнем безопасности.

"Штраф за эти нарушения будет также приходить по электронной почте автовладельцу. А вот если в момент правонарушения за рулем был не собственник машины, у него будет возможность в рамках обжалования "переписать" штраф на того, кому доверил руль", — рассказал Быков.

Об установке новых камер в регионах говорить рано

Пока, по его словам, новые приборы планируют установить только в Москве. Это нужно для того, чтобы испытать и протестировать систему, после чего производитель сможет получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания.

По данным газеты "Коммерсант", технология разработана корпорацией "Строй Инвест Проект" и уже испытана Центром организации дорожного движения и управлением ГИБДД Москвы.

Напомним, что действующие ПДД запрещают водителям во время движения разговаривать по телефону, если тот не оборудован устройством для ведения переговоров без использования рук.

Темы гибдд александр быков камеры видеофиксации разговор по телефону за рулем
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