Очередное нововведение, которое запланировано ГИБДД, вряд ли понравится российским водителям.
Как рассказал Александр Быков, замначальника Госавтоинспекции России, в планах инспекторов — применение на дорогах камер, которые будут фиксировать использование мобильного телефона человеком, сидящим за рулем авто.
Камеры видеофиксации, которые, вероятно, в скором времени появятся на дорогах, будут благодаря технологии Big Data точно определять:
"Штраф за эти нарушения будет также приходить по электронной почте автовладельцу. А вот если в момент правонарушения за рулем был не собственник машины, у него будет возможность в рамках обжалования "переписать" штраф на того, кому доверил руль", — рассказал Быков.
Пока, по его словам, новые приборы планируют установить только в Москве. Это нужно для того, чтобы испытать и протестировать систему, после чего производитель сможет получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания.
По данным газеты "Коммерсант", технология разработана корпорацией "Строй Инвест Проект" и уже испытана Центром организации дорожного движения и управлением ГИБДД Москвы.
Напомним, что действующие ПДД запрещают водителям во время движения разговаривать по телефону, если тот не оборудован устройством для ведения переговоров без использования рук.
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