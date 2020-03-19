"АвтоВАЗ" отзовет с российского рынка более 1278 автомобилей

1278 автомобилей марки Lada Xray будут отозваны с российского рынка производителем, компанией "АвтоВАЗ".

О планах российского производителя сообщается сегодня на сайте Росстандарта.

Технический регулятор пояснил, что отзывать будут автомобили, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Причем не все, а только те, чьи VIN-коды указаны в приложении к размещенному сообщению (там есть вкладка "Документы" — прим. ред.) либо на специальном сервисе на сайте Auto.ru (проект компании "Яндекс").

Причина отзыва автомобилей — "проверка правильности трассировки жгута панели приборов".