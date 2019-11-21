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Источник Правда.Ру

Водители выстроились в огромные очереди на прием в наркодиспансеры

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 В российских городах бум посещаемости в наркодиспансерах. Небывалый, как говорят медики, наплыв желающих пройти медосмотры вызван тем, что накануне в СМИ появилась информация о том, что медицинские справки для водителей станут дороже.

Как сообщила "Российская газета", уже с завтрашнего дня, 22 ноября, кроме привычных уже анализов, водители должны будут сдать кровь и мочу на наличие психоактивных веществ и показатели регулярности употребления алкоголя. Эти лабораторные исследования и приведут к увеличению цены всего медосмотра.

Сколько будет стоить справка, пока официально не объявлено, но люди самостоятельно подсчитали и цифры у них получились весьма солидные.

Например, как рассказал житель Читы, где очередь к наркологу растянулась на пол-улицы, "пока стоял, слышал страшные цифры: от 7 до 10 тысяч рублей".

А, как передает воронежский местный телеканал, у них в наркодиспансере на окошке регистратуры вывешено объявление, где написано, что справка после 22 числа будет стоить 5450 рублей (для сравнения: сейчас это 1 тысяча рублей).

Сми Ярославля вообще пугают водителей 14-кратным подорожанием справок.

Подорожание справок — не единственное потрясение, приготовленное для российских водителей. Как писала Правда. ру, скоро справки станут электронными, а сотрудники ГИБДД получат доступ к медицинским документам. Подробнее читайте на сайте.

Фото: очередь в Чите, vk. com

Темы справка анализы водитель наркодиспансер подорожание справок
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