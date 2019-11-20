Медсправки водителей станут электронными

Сегодня стало известно, что ГИБДД и Минздрав пришли к соглашению об обмене сведениями о гражданах России. Теперь вместо бумажных справок о прохождении медкомиссии водители будут получать справки электронные.

То есть, узнавать о состоянии их здоровья инспекторы смогут непосредственно во врачебной базе.

Как следует из проектов изменений законов "О безопасности дорожного движения" и "об охране здоровья граждан", опубликованных на сайте Госавтоинспекции, правила прохождения медобследований для водителей станут в разы жестче.

Заверяться новая справка будет усиленной электронной подписью, что исключит любую возможность подделки. А все данные о пройденных обследованиях и выданных заключениях будут отправляться в единую систему хранения. И если вдруг по каким-то причинам они оттуда исчезнут, водительские права сразу будут аннулированы.

Как уточняет "Ъ", нововведения вступят в силу 1 июля 2022 года. К этой дате все детали взаимодействия ГИБДД и Минздрава будут сформулированы, закреплены постановлением правительства страны.

На необходимости таких мер дорожная инспекция настаивала давно. Но врачи не соглашались, объясняя свою позицию принципом врачебной тайны. Однако, их удалось переубедить, а инспекторы, со своей стороны, пообещали не вторгаться в истории болезней. Им, как говорится, хватит простой констатации факта: здоров водитель или нет.