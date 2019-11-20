Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Медсправки водителей станут электронными

Авто

Сегодня стало известно, что ГИБДД и Минздрав пришли к соглашению об обмене сведениями о гражданах России. Теперь вместо бумажных справок о прохождении медкомиссии водители будут получать справки электронные.

То есть, узнавать о состоянии их здоровья инспекторы смогут непосредственно во врачебной базе.

Как следует из проектов изменений законов "О безопасности дорожного движения" и "об охране здоровья граждан", опубликованных на сайте Госавтоинспекции, правила прохождения медобследований для водителей станут в разы жестче.

Заверяться новая справка будет усиленной электронной подписью, что исключит любую возможность подделки. А все данные о пройденных обследованиях и выданных заключениях будут отправляться в единую систему хранения. И если вдруг по каким-то причинам они оттуда исчезнут, водительские права сразу будут аннулированы.

Как уточняет "Ъ", нововведения вступят в силу 1 июля 2022 года. К этой дате все детали взаимодействия ГИБДД и Минздрава будут сформулированы, закреплены постановлением правительства страны.

На необходимости таких мер дорожная инспекция настаивала давно. Но врачи не соглашались, объясняя свою позицию принципом врачебной тайны. Однако, их удалось переубедить, а инспекторы, со своей стороны, пообещали не вторгаться в истории болезней. Им, как говорится, хватит простой констатации факта: здоров водитель или нет.

Темы гибдд минздрав база врачей водительская справка
Актуальная аналитика
Здоровье
Пациент с ХОБЛ приходит к врачу, когда когда прогресс болезни приводит к хроническому кашлю
Новости Украины
Снос барельефа Жукову - провокация украинской власти
Новости спорта
История прыжков в воду: от Гомера до России
Новости Все >
Медсправки водителей станут электронными
Заворотнюк стало лучше после удаления опухоли
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Пьяная рентгенолог в райбольнице пыталась вести прием пациентов
Левада-Центр: россияне стали больше ценить свободу слова
СБР утвердил окончательный состав сборной России по биатлону
Пропавшую в Москве журналистку "Интефакса" нашли
Ученые: главная причина возникновения рака - воспаление
Евро-2020: известны корзины для жеребьевки и соперники сборной России
У блогеров появился шанс получить статус иноагентов
Последние материалы
Заворотнюк стало лучше после удаления опухоли
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Пьяная рентгенолог в райбольнице пыталась вести прием пациентов
Левада-Центр: россияне стали больше ценить свободу слова
СБР утвердил окончательный состав сборной России по биатлону
Пропавшую в Москве журналистку "Интефакса" нашли
Ученые: главная причина возникновения рака - воспаление
Евро-2020: известны корзины для жеребьевки и соперники сборной России
У блогеров появился шанс получить статус иноагентов
Исследование показало, что каждый второй водитель такси - мигрант
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Соломон Соловьев Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Как "русский олигарх" поиздевался над оппозицией Любовь Степушова Игорь Буккер Феминизм - батарейка с двумя полюсами Игорь Буккер
Комментарии
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Украина собирается построить город на Луне
500 замечаний получили действующие в России ФГОС во время экспертизы
Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"
Депутат Рады: Зеленский уничтожит Украину
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Германия: транзит газа через Украину должен быть
Киев: мы будем считать продолжение транзита газа контрабандой
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Украина собирается построить город на Луне
Комиссия Госдумы ищет "виртуальные лагеря" оппозиции
Таллин потребовал, чтобы Россия "вернула эстонские территории"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ