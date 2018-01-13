В США автопрооизводитель General Motors просит разрешения на запуск по дорогам авто с беспилотниками. Петицию сейчас рассматривает Национальная администрация безопасности дорожного движения США, говорится на сайте компании.
Машины без руля и тормозов пустят в массовый обиход в следующем году. Автопроизводитель просит сделать для него исключение в нормах безопасности для выезда на дорогу. В 2019 году компания будет проводить испытания. Точные сроки производства автомобилей пока не сообщаются.
Новые автомобили — это четвертое поколение "беспилотных" авто от General Motors. Они рассчитаны на пять человек. Управлять автомобилем можно через специальное мобильное приложение или через экраны в салоне. Искусственный интеллект получает информацию о дороге и происходящем вокруг через 21 радар и 16 видеокамер.
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