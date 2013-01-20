В Москве бэтмобиль отправили на штрафстоянку. ВИДЕО

В Москве сотрудники Госавтоинспекции отправили на штрафстоянку точную копию бэтмобиля из супергеройского фильма о Бэтмене. Примечательно, что водитель транспортного средства не нарушал ПДД. Однако его автомобиль не был поставлен на учет в МРЭО, поэтому не имел права двигаться по проезжей части.

Погрузка бэтмобиля на эвакуатор для доставки на штрафплощадку оказалась непростым делом, ведь длина автомобиля составляет целых четыре метра. Приблизительная стоимость транспортного средства составляет 55 миллионов рублей.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о бэтмобиле, который был продан в США за 4,6 миллиона долларов

В США на аукционе продан первый автомобиль культового американского супергероя - Бэтмена, созданный для сериала 1966-1968 годов на основе Lincoln Futura. Покупатель отдал за легендарный раритетный Бэтмобиль 4,6 миллиона долларов.

"Лишь несколько раз в вашей жизни выпадает шанс купить вещь, которая стала символом своего времени. Бэтмобиль Джорджа Барриса выпуска 1966 года - самая узнаваемая и популярная машина развлекательной индустрии в мире", - с таким текстом продвигали свой лот организаторы аукциона Barrett Jackson.

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Автомобиль действительно легко опознать: стилизованные крылья, на темно-синем фоне - красные полоски, на каждой двери имеются знаки Бэтмена. Этот автомобиль был главным средством для передвижения Бэтмена и Робина, и лишь иногда герои пересаживались на Бэтцикл.

Ранее Бэтмобилем владел известный автодизайнер Джорж Баррис, выкупивший Lincoln Futura всего за 1 доллар у производителя - компании Ford Motor.

Летом прошлого года группа физиков из британского университета Лейчестера пришла к выводу, что герой комиксов и фильмов вполне мог летать в реальности, но из-за большой скорости плохо приземлялся.