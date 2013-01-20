Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Москве бэтмобиль отправили на штрафстоянку. ВИДЕО

Авто

В Москве сотрудники Госавтоинспекции отправили на штрафстоянку точную копию бэтмобиля из супергеройского фильма о Бэтмене. Примечательно, что водитель транспортного средства не нарушал ПДД. Однако его автомобиль не был поставлен на учет в МРЭО, поэтому не имел права двигаться по проезжей части.

Погрузка бэтмобиля на эвакуатор для доставки на штрафплощадку оказалась непростым делом, ведь длина автомобиля составляет целых четыре метра. Приблизительная стоимость транспортного средства составляет 55 миллионов рублей.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о бэтмобиле, который был продан в США за 4,6 миллиона долларов

В США на аукционе продан первый автомобиль культового американского супергероя - Бэтмена, созданный для сериала 1966-1968 годов на основе Lincoln Futura. Покупатель отдал за легендарный раритетный Бэтмобиль 4,6 миллиона долларов.

"Лишь несколько раз в вашей жизни выпадает шанс купить вещь, которая стала символом своего времени. Бэтмобиль Джорджа Барриса выпуска 1966 года - самая узнаваемая и популярная машина развлекательной индустрии в мире", - с таким текстом продвигали свой лот организаторы аукциона Barrett Jackson.

Читайте: Ученые: реальный Бэтмен разбился бы при приземлении

Автомобиль действительно легко опознать: стилизованные крылья, на темно-синем фоне - красные полоски, на каждой двери имеются знаки Бэтмена. Этот автомобиль был главным средством для передвижения Бэтмена и Робина, и лишь иногда герои пересаживались на Бэтцикл.

Ранее Бэтмобилем владел известный автодизайнер Джорж Баррис, выкупивший Lincoln Futura всего за 1 доллар у производителя - компании Ford Motor.

Летом прошлого года группа физиков из британского университета Лейчестера пришла к выводу, что герой комиксов и фильмов вполне мог летать в реальности, но из-за большой скорости плохо приземлялся.

Темы мрэо москва бэтмен бэтмобиль штрафстоянка госавтонспекция
Новости Все >
Российские футболисты соберутся в Новогорске 22 марта
Мишустин назвал две важнейшие задачи правительства
В Москве бэтмобиль отправили на штрафстоянку. ВИДЕО
Олимпийский чемпион Мо Фара признался в употреблении аналога мельдония
В Иране коронавирусом заболел замминистра здравоохранения
Доступна ли для инвалидов "доступная среда"?
На Рублевке задержан актер Городник с 90 таблетками МДМА
Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет
В Чечне двух женщин задержали за колдовство
В Одессе 23 февраля задержали мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР
Последние материалы
В Чечне двух женщин задержали за колдовство
В Одессе 23 февраля задержали мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР
Здравствуйте, вам повестка. На 25 лет
Самолет из Тегерана не долетел до Стамбула из-за коронавируса
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Захарова: грузинские журналисты "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Песков опроверг информацию о встрече Путина и Эрдогана
Член совета СБР: "Зачем столько денег тратить на биатлонистов? Готовили бы одного Логинова"
Шнуров станет почетным гражданином Красноярска
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Конкурс «Лидеры России» стартовал
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Эксперты из Гарварда: молоко не полезно для здоровья
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Путин заявил об эффективности нацпроектов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ