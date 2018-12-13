Опубликовано видео первых минут после катастрофы поезда в Турции

Турецкий портал İhlas Haber Ajansı опубликовал видео первых минут после катастрофы скоростного поезда в Турции.

Состав следовал из Анкары в Конье. В трагедии, случившейся рано утром в четверг, 13 декабря, погибли девять человек, число пострадавших увеличилось до 84. Трое находятся в тяжелом состоянии.

На видео видно, как из обломков выходят окровавленные пострадавшие пассажиры, спасатели несут тяжелораненых к машинам "скорой помощи", масштабы разрушений огромны.

По последним данным, поезд столкнулся с маневровым локомотивом, после чего задел пешеходный переход. В итоге сооружение обрушилось, два вагона состава сошли с рельсов и перевернулись.

По информации МИД РФ в Турции, российские граждане во время случившегося не пострадали.

Как правило, в таких авариях виновным оказывается человек. Как сообщала "Правда.Ру" представитель Генуи Фраческо Коцци причиной обрушения автомобильного моста в этом городе назвал человеческий фактор. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 37 человек.

Источник фото: periskop.livejournal.com

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