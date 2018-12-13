Опубликовано видео первых минут после катастрофы поезда в Турции

Турецкий портал İhlas Haber Ajansı опубликовал видео первых минут после катастрофы скоростного поезда в Турции.
Состав следовал из Анкары в Конье. В трагедии, случившейся рано утром в четверг, 13 декабря, погибли девять человек, число пострадавших увеличилось до 84. Трое находятся в тяжелом состоянии.
На видео видно, как из обломков выходят окровавленные пострадавшие пассажиры, спасатели несут тяжелораненых к машинам "скорой помощи", масштабы разрушений огромны.
По последним данным, поезд столкнулся с маневровым локомотивом, после чего задел пешеходный переход. В итоге сооружение обрушилось, два вагона состава сошли с рельсов и перевернулись.
По информации МИД РФ в Турции, российские граждане во время случившегося не пострадали.
Как правило, в таких авариях виновным оказывается человек. Как сообщала "Правда.Ру" представитель Генуи Фраческо Коцци причиной обрушения автомобильного моста в этом городе назвал человеческий фактор. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 37 человек.
Источник фото: periskop.livejournal.com
Читайте по теме: Мелкие ошибки чреваты катастрофами
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.
Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.