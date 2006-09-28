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Андрей Романов

Мелкие ошибки чреваты катастрофами

Эврика » Гипотезы

Оставив в машине ключи или забыв купить какую-то мелочь в супермаркете, вы становитесь виновником страшной трагедии. Такая ситуация выглядит абсурдно, однако именно мелкие оплошности подобного рода провоцируют большую часть авиакатастроф. Неожиданный вывод американских ученых комментирует эксперт Pravda. Ru.

Когда речь заходит о причинах авиакатастроф, специалисты обычно рассуждают о технических неисправностях, неблагоприятных погодных условиях или недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров.

Мелкие ошибки чреваты катастрофами

Однако последние исследования в этой области показали, что причиной 80 процентов крушений является "человеческий фактор". Причем, как утверждают ученые Клемсонского университета, большая часть авиакатастроф случается из-за "незначительных" ошибок экипажа.

Как полагает профессор Скотт Шэпелл, ошибки, из-за которых гибнут сотни людей, ничем не отличается от оплошностей, которые мы совершаем в повседневной жизни.

Например, человек захлопывает дверь машины, оставив внутри ключи, или, делая покупки в супермаркете, забывает положить в корзину какой-нибудь из необходимых дома продуктов.

В качестве примера ученые приводят трагический инцидент, произошедший 27 августа в штате Кентукки. Самолет авиакомпании "Комэйр" разбился при взлете из аэропорта города Лексингтон. В результате трагедии погибли 49 человек. Как показало расследование, катастрофа произошла из-за того, что пилот по ошибке выбрал неправильную, слишком короткую взлетную полосу для этого лайнера.

Сегодня помимо внедрения новых, более продуктивных технологий перед специалистами стоит и еще одна немаловажная задача — как избежать ошибок, которые могут быть совершены людьми, имеющими отношение к авиации.

Как полагает бывший военный летчик Владимир Анохин, эта проблема ярко выражена и в России, поскольку "в российской авиации существует целый ряд серьезных упущений".

Основным недостатком на сегодняшний день, по мнению Анохина, является отсутствие независимой экспертизы. Практически всегда комиссии по расследованию причин авиакатастроф состоят из экспертов, непосредственно представляющих отрасли авиации. В комиссиях, как правило, нет людей, которые могли бы оценить, например, психологическое состояние пилотов или диспетчеров.

Поэтому, как отмечает эксперт, работа таких комиссий, зачастую, сводится к перекладыванию ответственности с одного авиационного ведомства на другое. В случаях же, когда все члены экипажа погибают, вся ответственность сваливается на них, чтобы избежать лишних недоразумений и разговоров.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы машина
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