В Донецке задержали диверсантов, убивших главу ДНР

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики сообщили о задержании подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко.
"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", — сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах ДНР.
По его словам, задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", — сказал источник.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в кафе "Сепар", которое расположено в нескольких сотнях метров от его резиденции.
Несколько человек были ранены, в их числе министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Александр Захарченко возглавлял ДНР с ноября 2014 года, за время пребывания на этом посту он пережил несколько покушений.
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