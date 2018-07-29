Тысячи итальянцев покинули дома из-за американской бомбы-"раритета"

Обнаружение авиабомбы времен II мировой войны заставило эвакуироваться 11 000 итальянцев. Инцидент произошел в Терни (регион Умбрия).

Боеприпас наши на стройплощадке рядом с железнодорожной станцией. Вес находки — четверть тонны.

Мэр города Леонардо Латини пояснил: первоначально жителей увезли из радиуса 380 метров, когда выяснилось, что бомба может взорваться, то площадь "зачистки" увеличили до 1,8 километра. Жителям посоветовали взять лишь вещи первой необходимости, а также медикаменты.

Когда мирные граждане уехали, специалисты начали обезвреживать историческую находку. После этого "раритет" отправят в безопасное место и уничтожат.

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