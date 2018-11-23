Укусившего полицейского пса выпустили из заключения

Правоохранительные органы Соединенного Королевства вернули щенка хау-хау его хозяевам.
У них, отметим, был довольно веский повод задержать щенка. Британские полицейские поместили собаку в спецприемник после того, как она укусила за руку одного из них. Страж правопорядка, что любопытно, пытался достать щенка из-под машины. Хау-хау забился туда, потерявшись и испугавшись. После того, как собака целых два раза укусила британского полицейского за руку, ее посчитали опасной и задержали.
О любопытном происшествии сообщает британское издание The Sun.
Отметим, что в британских средствах массовой информации началась самая настоящая информационная война из-за несчастного щенка хау-хау. Общественность и журналисты называли меры полицейских Великобритании "драконовскими" и "бессердечными", а также требовали от них вернуть животинку домой, к законным хозяевам. В конце концов полицейские из Соединенного Королевства сдались и поступили именно так, как все от них ждали.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в вестибюле московского метрополитена бездомный мужчина натравил своего пса на столичного блюстителя правопорядка. Тот, отметим, не испугался и без промедления застрелил собаку. Животное скончалось на месте.
Фото: REX/Shutterstock
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