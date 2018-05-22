Пьяная провокация инспектора ГИБДД: смертельное ДТП

На трассе Ялта - Севастополь - Гаспра в 18:40 произошло ДТП с участием трех автомобилей. "Следственный комитет разыскивает владельца регистратора и свидетелей ДТП в Крыму с пьяным инспектором ГИБДД, по вине которого погибли ребенок и женщина",- об этом сообщает пресс-служба СК РФ.



Пьяная провокация инспектора ГИБДД: смертельное ДТП

Сотрудника полиции задержали. Возбуждено уголовное дело.

Видео свидетелей ДТП.