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Пьяная провокация инспектора ГИБДД: смертельное ДТП

Происшествия

На трассе Ялта - Севастополь - Гаспра в 18:40 произошло ДТП с участием трех автомобилей. "Следственный комитет разыскивает владельца регистратора и свидетелей ДТП в Крыму с пьяным инспектором ГИБДД, по вине которого погибли ребенок и женщина",- об этом сообщает пресс-служба СК РФ.


Пьяная провокация инспектора ГИБДД: смертельное ДТП

Сотрудника полиции задержали. Возбуждено уголовное дело.

Видео свидетелей ДТП.

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Темы дтп ялта крым
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