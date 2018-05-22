На трассе Ялта - Севастополь - Гаспра в 18:40 произошло ДТП с участием трех автомобилей. "Следственный комитет разыскивает владельца регистратора и свидетелей ДТП в Крыму с пьяным инспектором ГИБДД, по вине которого погибли ребенок и женщина",- об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Сотрудника полиции задержали. Возбуждено уголовное дело.
Видео свидетелей ДТП.
Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса.
Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.