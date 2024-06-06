В Москве арестовали нервного стрелка

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Суд арестовал нервного москвича, палившего по птицам

0:39
Происшествия

Мужчина, который два дня назад открыл стрельбу в Бибирево, рассказал о причинах своего поступка. По его словам, он не мог уснуть, и в какой-то момент подумал, что лежащее без дела уже пять месяцев ружьё может ему помочь.

Суд арестовал нервного москвича, палившего по птицам
Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мужчина признался, что перед этим он выпил алкоголь, после чего попытался заснуть, но ему мешало пение птиц. Тогда он взял ружьё и выстрелил минимум десять раз. В результате пострадали двое прохожих. Мужчину, который был раздражён из-за пения птиц и, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, арестовали на два месяца.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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