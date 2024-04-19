Украл мёд, а сел в тюрьму за чужое убийство: 86-летний пенсионер получил 6 миллионов рублей за то, что провёл 13 лет за преступление, которое не совершал

86-летний мужчина отсидел 13 лет за чужое убийство и получил 6 миллионов рублей

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

86-летний житель Уфы Фатхулла Исхаков провёл 13 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ещё будучи молодым человеком, он попал в тюрьму в 1959 году. Вместо него должен был быть наказать преступник, убивший трёх женщин. Исхакову не повезло оказаться в день убийства поблизости от происшествия. К тому же до этого он однажды украл мёд, что усилило подозрения в том, что именно он совершил более тяжкое преступление.

Через 13 лет была доказана невиновность Исхакова. Настоящего убийцу замучили угрызения совести, и он сам явился в суд и во всём признался, но невинно пострадавший так и не смог зажить полной жизнью после всего, что он пережил. Для него годы заключения стали огромным потрясением. За это время у него умерли родители и жена, а ребёнок рос практически как сирота.

Фатхулла Бадретдинович пытался отсудить 450 миллионов рублей за давнюю роковую ошибку. В итоге эта сумму была снижена до 30 миллионов, а потом и вовсе до 2 миллионов, но позже всё же была повышена до 6 миллионов. Пенсионер обижен таким решением. Он хотел построить дом у моря и подлечиться, а 6 миллионов рублей для этого мало.

Юрист Виталий Буркин, который представляет интересы Исхакова, согласен с возмущением бывшего арестанта. 6 миллионов — слишком мизерная сумма по сравнению со страданиями и несправедливостью, выпавшими на долю уфимца. Буркин будет и дальше помогать Исхакову добиться хотя бы запоздалой справедливости.