МЧС сообщило о ликвидации заторов на гидроузле в Кургане

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, своевременная ликвидация заторов на гидроузле в Кургане спасла очистные сооружения от остановки.
"Благодаря работе по удалению заторов, проведенной спасателями МЧС, удалось избежать остановки очистных сооружений", — сообщил источник.
По его словам, это обеспечило бесперебойное функционирование городского водопровода и поставку питьевой воды жителям.
Согласно информации из геопортала о наводнении в Курганской области, к 18:00 (16:00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у города Кургана достигает 1015 сантиметров.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.