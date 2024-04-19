МЧС сообщило о ликвидации заторов на гидроузле в Кургане

МЧС: устранение заторов в Кургане помогло избежать остановки очистных сооружений

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, своевременная ликвидация заторов на гидроузле в Кургане спасла очистные сооружения от остановки.

Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

"Благодаря работе по удалению заторов, проведенной спасателями МЧС, удалось избежать остановки очистных сооружений", — сообщил источник.

По его словам, это обеспечило бесперебойное функционирование городского водопровода и поставку питьевой воды жителям.

Согласно информации из геопортала о наводнении в Курганской области, к 18:00 (16:00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у города Кургана достигает 1015 сантиметров.