Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польша может потерять деньги из фондов Евросоюза
Ольга Бузова сравнила бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с диким животным
Аналитик Онищенко заявил о роли США в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга
ЕРЗ.РФ: средняя высота домов в России составляет 19 этажей
Эксперты рассказали интересные факты о кошачьем хвосте
СК арестовал мужчину за нападение на следователя в московской квартире
Посадите на участке эремурус
Томас Бах уверен, что ИИ никогда не заменит спортсмена, в отличие от других сфер
Ученые указали на генетический вариант, защищающий от болезни Альцгеймера
МЧС сообщило о ликвидации заторов на гидроузле в Кургане

МЧС: устранение заторов в Кургане помогло избежать остановки очистных сооружений

0:42
Происшествия

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, своевременная ликвидация заторов на гидроузле в Кургане спасла очистные сооружения от остановки.

МЧС: устранение заторов в Кургане помогло избежать остановки очистных сооружений
Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

"Благодаря работе по удалению заторов, проведенной спасателями МЧС, удалось избежать остановки очистных сооружений", — сообщил источник.

По его словам, это обеспечило бесперебойное функционирование городского водопровода и поставку питьевой воды жителям.

Согласно информации из геопортала о наводнении в Курганской области, к 18:00 (16:00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у города Кургана достигает 1015 сантиметров.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев Современным миром правят жадные дураки Ярас Валюкенас Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада Любовь Степушова
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Последние материалы
Аналитик Онищенко заявил о роли США в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга
ЕРЗ.РФ: средняя высота домов в России составляет 19 этажей
Эксперты рассказали интересные факты о кошачьем хвосте
СК арестовал мужчину за нападение на следователя в московской квартире
Посадите на участке эремурус
Томас Бах уверен, что ИИ никогда не заменит спортсмена, в отличие от других сфер
Ученые указали на генетический вариант, защищающий от болезни Альцгеймера
Сразу 12 бомбардировщиков B-2 Spirit взлетели с американской базы
Съёмки фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым завершились
Как и где можно разводить костры для пикника в 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников