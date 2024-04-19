Главы МИД стран G7 считают, что Киев не причастен к теракту в Красногорске

Министры иностранных дел стран Большой семёрки уверены, что Киев не замешан в организации теракта в "Крокусе Сити Холле" в Красногорске.
Напомним, что страшная трагедия произошла 22 марта этого года.
Генпрокурор России Игорь Краснов ранее сообщал, что украинский след очевиден в деле о теракте, спецслужбы прилагают усилия для установления всех причастных к преступлению.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.