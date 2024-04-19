Главы МИД стран G7 считают, что Киев не причастен к теракту в Красногорске

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G7 не признают причастность Украины к теракту в "Крокусе Сити Холле"

0:28
Происшествия

Министры иностранных дел стран Большой семёрки уверены, что Киев не замешан в организации теракта в "Крокусе Сити Холле" в Красногорске.

G7 не признают причастность Украины к теракту в "Крокусе Сити Холле"
Фото: flickr.com by Sergey Rodovnichenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что страшная трагедия произошла 22 марта этого года.

Генпрокурор России Игорь Краснов ранее сообщал, что украинский след очевиден в деле о теракте, спецслужбы прилагают усилия для установления всех причастных к преступлению.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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