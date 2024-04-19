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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Подозреваемый в убийстве из-за неправильной парковки пойман под Ростовом

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Происшествия

Под Ростовом полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за места на парковке. Также пойманы двоего его предполагаемых соучастников.

Подозреваемый в убийстве из-за неправильной парковки пойман под Ростовом
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

"Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области", — написали в Telegram-канале главка СК России по Москве.

Ранее, 16 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана оставил автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летнему местному жителю это не понравилось, и он сделал замечание.

Из-за этого гражданин Азербайджана избил мужчину и ударил ножом в живот. Москвича не удалось спасти, он скончался в больнице.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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