В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Подозреваемый в убийстве из-за неправильной парковки пойман под Ростовом

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Ростовом полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за места на парковке. Также пойманы двоего его предполагаемых соучастников.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

"Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области", — написали в Telegram-канале главка СК России по Москве.

Ранее, 16 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана оставил автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летнему местному жителю это не понравилось, и он сделал замечание.

Из-за этого гражданин Азербайджана избил мужчину и ударил ножом в живот. Москвича не удалось спасти, он скончался в больнице.