В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Под Ростовом полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за места на парковке. Также пойманы двоего его предполагаемых соучастников.
"Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области", — написали в Telegram-канале главка СК России по Москве.
Ранее, 16 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана оставил автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летнему местному жителю это не понравилось, и он сделал замечание.
Из-за этого гражданин Азербайджана избил мужчину и ударил ножом в живот. Москвича не удалось спасти, он скончался в больнице.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.