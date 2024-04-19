Семейная пара на Кубани избивала детей, запирала в подвале и морила голодом

Против семейной пары на Кубани возбудили дело из-за издевательства над детьми

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На хуторе Лабинского района на Кубани семейная пара издевалась над двумя детьми 11 и 15 лет. Их запирали раздетыми в подвале, морили голодом и систематически избивали. Полиция возбудила в отношении горе-родителей уголовное дело.

Фото: commons.wikimedia.org by w:User:NewYorkStyledCheesecakes

"Целый год 32-летняя мать и 41-летний отец причиняли вред психическому и физическому здоровью детей", — пишет РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Краснодарского края.

Старшему из детей мужчина приходится отчимом.

Пара избивала ребят кулаками, металлическими прутьями и шлангами. Детей оскорбляли, унижали их человеческое достоинство, лишали еды и закрывали раздетыми в неотапливаемом подвале. Из-за этого старший время от времени убегал из дома и думал о суициде.

Отчима следователи посадили за решетку, двоих детей забрали из семьи, третий — двухлетний малыш — остался с мамой.