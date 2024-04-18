ВСУ предприняли очередную попытку атаки Запорожской АЭС

Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ

3:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о новой попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской атомной электростанции в четверг, указывается в заявлении агентства.

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В заявлении отмечается, что последняя попытка атаки с беспилотника на учебный центр ЗАЭС завершилась без разрушений и жертв. Эту информацию приводятся со ссылкой на высказывания генерального директора Рафаэля Гросси.

По данным МАГАТЭ, эта атака стала уже третьей на учебный центр за последнее время, после двух подобных инцидентов на прошлой неделе. Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, на месте находились, что дрон, примененный сегодня, был "нейтрализован", но без деталей. Эксперты МАГАТЭ услышали взрыв в то же время, в 10:35 местного времени, когда на ЗАЭС произошла попытка атаки дрона.

Как сообщается в заявлении агентства, команде было отказано в доступе в учебный центр, расположенный за пределами территории ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию с инцидентом, поскольку станция указала на потенциальные риски для безопасности. Ранее пресс-служба станции сообщила, что украинские войска снова атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, дрон был нейтрализован над крышей здания, пострадавших и разрушений нет.

Седьмого апреля пресс-служба ЗАЭС сообщала об атаке дрона на купол шестого энергоблока. Было заявлено, что критических повреждений не было. Немного ранее сообщалось о прибытии беспилотных летательных аппаратов в район столовой и грузового порта. На следующий день украинский дрон-камикадзе был сбит над станцией, угрозы нарушения безопасности ЗАЭС не обнаружены. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не проводить атаки на станцию, не размещать тяжелое вооружение и военный персонал, способный использоваться для нападения, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечивать защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасное функционирование станции, и не принимать меры, посягающие на эти принципы.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая по числу энергоблоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — на станции имеется шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватт. В октябре 2022 года станция перешла под юрисдикцию Российской Федерации.