Стала известна судьба пилота, посадившего на новосибирское поле самолет с пассажирами

Остался без работы пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пилот, который успешно совершил посадку на пшеничном поле в Новосибирской области из-за технических проблем, принял решение о своем уходе из компании "Уральские авиалинии".

Фото: Wikipedia by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Один из пилотов "Уральских авиалиний" Сергей Белов, который осуществил посадку самолета на поле из-за технических неполадок, подал заявление об уходе по собственному желанию. Причины его решения остаются конфиденциальными, однако после инцидента пилотов не допустили к выполнению дальнейших полетов.

Самолет Airbus A320 был вынужден совершить аварийную посадку в Убинском районе осенью 2023 года, на борту находилось более 150 пассажиров, никто не пострадал.

Изначально посадка была признана успешной и даже получила название "чудо на пшеничном поле". Однако позже эксперты начали высказывать сомнения относительно правильности действий экипажа, сообщает atas.info.