Мошенники рассказали, как "разводят лохов" на российских трассах

Этим летом российские автолюбители на федеральной трассе М4 "Дон" столкнулись с по-настоящему адскими дорожными условиями. Так, они заявляют, что проблема не только в многокилометровых пробках, но и в мошенниках.

В одном из пабликов в социальной сети "Instagram", посвященных жизни в Новороссийске, появился пост, освещающей проблемы на данной федеральной трассе. Пользователи в комментариях рассказали о том, с каким бедами они столкнулись, когда ехали по М4 "Дон".

Но это не самое интересное. Так, один из комментаторов признался, что сам является мошенником. Мужчина заявил, что ему и его "коллегам" плевать на автолюбителей. По словам преступника, россиянам нет смысла обращаться в полицию — сотрудники ДПС сами "получают на лапу" от злоумышленников. В обмен они закрывают глаза на махинации последних.

Разоткровенничавшийся мужчина рассказал, как мошенники "разводят лохов" на федеральной трассе. Так, они специально создают многокилометровые пробки, а после продают информацию о путях объезда за приличные деньги. Еще злоумышленники оставляют вдоль дороги "подставных" попутчиков, что позже также обманывают доверчивых автолюбителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о новом виде мошенничества, совсем недавно зародившемся в Российской Федерации. Предприимчивые, хитрые и бессовестные россияне пытаются "развести" на деньги своих соотечественников следующим образом. Они угрожают, что если жертва им не заплатит, то они напишут донос в правоохранительные органы с сообщением о том, что на странице пользователя в социальных сетях якобы присутствуют материалы экстремистского характера.

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