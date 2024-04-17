В Москве самокатчик был сбит автомобилем

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения с машиной на востоке Москвы 18-летний парень, перемещавшийся на электросамокате через проезжую часть в непредназначенном для этого месте, был доставлен в больницу.
Согласно предварительной информации, на Краснобогатырской улице, рядом с домом 72, корпус 11, водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть на прокатном электросамокате в непредназначенном для этого месте, как указано в сообщении.
"Медики госпитализировали пострадавшего самокатчика в тяжелом состоянии", — сообщили в Telegram-канале.
Сотрудники Государственной автомобильной инспекции работают на месте аварии.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.