Осторожно, орудует искусственный интеллект. Как новые технологии помогают мошенникам обчистить россиян?

Курочкин: у мошенников разработана целая схема обмана россиян при помощи ИИ

2:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Мошенники создали целую схему обмана россиян при помощи искусственного интеллекта. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

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"В первую очередь это звонки от родственников, то есть которые генерируют ваш голос и в принципе полноценный разговор. Если человек молодой, скажем так, прогрессивный, это замечает, то старшее поколение это не замечает. Далее это фейки видео, видеозвонков для подтверждения. То есть там разработана целая схема. То есть сначала звонят и голосом говорят: "Помоги деньгами, я в полиции", после этого происходит видеозвонок тех же мошенников с поддельного номера, злоумышленник говорит: "Полицейские дали мне позвонить", и на фоне полиции вроде бы её внук или сын разговаривает и то же самое говорит", — рассказал он.

По его словам, пожилой человек в это начинает верить и бежит переводить деньги. Как отметил Курочкин, новые схемы мошенники разрабатывают постоянно, исходя из нашей жизни.

"Долго было, и до сих пор это ещё работает, звонки от вашего оператора связи, якобы вас сейчас отключат. Откуда это появилось? Когда Роскомнадзор сказал, что все должны зарегистрировать свои номера, кому они принадлежат, даже если они принадлежат компании, то есть юридическому лицу, в силу случая, что все проходят перерегистрацию номеров, и если перерегистрация не проведена, то отключат номер", — отметил собеседник Pravda.Ru.

На этом фоне, уточнил он, мошенники тут же поймали этот хайп. Мошенники звонят и говорят: "Здравствуйте, это ваш оператор связи, вам нужно перерегистрировать номер", записывают все данные, получают СМС, а СМС оказывается от "Сбербанка" или другого банка с подтверждением платежа.

"Постоянно будет борьба, и всё время они будут что-то изобретать. Правоохранители и законодатели будут бороться с этим. То есть всегда борьба добра со злом — это бесконечный процесс. Что будет дальше? Не знаю", — резюмировал эксперт по кибербезопасности.