ФСБ задержа террориста, заминировавшего автомобиль в центре Москвы

Покушавшийся на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова схвачен в Москве

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ доложила о задержании в Москве человека, который по заданию СБУ заминировал автомобиль бывшего сотрудника спецслужб Украины в Москве.

Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

Автомобиль Василия Прозорова был взорван сразу после запуска двигателя. Сам он был ранен, но не погиб. Он служил в СБУ до 2014 года и затем уволился по идейным соображениям и перешёл на сторону России. Будучи подполковником, он имел доступ к широкому кругу информации.

Украина на постоянной основе предпринимает теракты на территории России. Глава СБУ Василий Малюк* (признан террористом) считает, что "изменники" Украины и общественные деятели России являются законной целью и не существует ограничений в способах и местах их ликвидации.