Мертвым нашли в Москве сына бывшего генпрокурора РФ Степанкова

Тело сына экс-генпрокурора РФ Степанкова нашли в Москве

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столице найдено тело сына бывшего генерального прокурора России Валентина Степанкова Дениса Степанкова. По предварительным данным, он умер физиологической смертью.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

"На Дубининской улице в своей квартире найден мертвым Денис Степанков 1977 года рождения. Тело нашел его отец — экс-генпрокурор России Валентин Степанков, пришедший к нему в гости", — пишет ТАСС, ссылаясь на медицинские службы.

Причиной кончины, предварительно, является острая сердечная недостаточность.

Добавим, что каких-то следов насилия на теле Степанкова найдено не было.