Мертвым нашли в Москве сына бывшего генпрокурора РФ Степанкова

В столице найдено тело сына бывшего генерального прокурора России Валентина Степанкова Дениса Степанкова. По предварительным данным, он умер физиологической смертью.
"На Дубининской улице в своей квартире найден мертвым Денис Степанков 1977 года рождения. Тело нашел его отец — экс-генпрокурор России Валентин Степанков, пришедший к нему в гости", — пишет ТАСС, ссылаясь на медицинские службы.
Причиной кончины, предварительно, является острая сердечная недостаточность.
Добавим, что каких-то следов насилия на теле Степанкова найдено не было.
Также повысился гонорар сына шансонье.