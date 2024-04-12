Пластического хирурга привлекли к ответственности за кровавую "валентинку"

Новосибирского хирурга привлекли к ответственности за кровавую "валентинку"

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В медицинском учреждении заявили, что провели беседы с персоналом для разъяснения ситуации, а также приняли меры дисциплинарного характера в отношении пластического хирурга Рустама Курманбаева. По информации, полученной из пресс-службы полиции atas.info, проверка началась в марте после первых публикаций. Результаты проверки передали в соответствующее ведомство — региональный Росздравнадзор.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

После проверки медицинского учреждения, где работает хирург по контракту, были вынесены предостережения о недопустимости нарушения стандартов. В клинике утверждают, что провели разъяснительные беседы с сотрудниками, и приняли меры дисциплинарного воздействия в отношении хирурга.

Ранее корреспондент atas.info направил вопросы Рустаму Курманбаеву с просьбой пояснить, является ли пациент на видеозаписи его клиентом, и осведомлен ли он о том, что части его тела могут быть показаны на камеру. 12 апреля в клинике R&R Clinic корреспонденту сообщили, что доктор временно находится за пределами Новосибирска и не может ответить на вопросы в настоящее время.