Пластического хирурга привлекли к ответственности за кровавую "валентинку"

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Новосибирского хирурга привлекли к ответственности за кровавую "валентинку"

1:09
Происшествия

В медицинском учреждении заявили, что провели беседы с персоналом для разъяснения ситуации, а также приняли меры дисциплинарного характера в отношении пластического хирурга Рустама Курманбаева. По информации, полученной из пресс-службы полиции atas.info, проверка началась в марте после первых публикаций. Результаты проверки передали в соответствующее ведомство — региональный Росздравнадзор.

Новосибирского хирурга привлекли к ответственности за кровавую "валентинку"
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

После проверки медицинского учреждения, где работает хирург по контракту, были вынесены предостережения о недопустимости нарушения стандартов. В клинике утверждают, что провели разъяснительные беседы с сотрудниками, и приняли меры дисциплинарного воздействия в отношении хирурга.

Ранее корреспондент atas.info направил вопросы Рустаму Курманбаеву с просьбой пояснить, является ли пациент на видеозаписи его клиентом, и осведомлен ли он о том, что части его тела могут быть показаны на камеру. 12 апреля в клинике R&R Clinic корреспонденту сообщили, что доктор временно находится за пределами Новосибирска и не может ответить на вопросы в настоящее время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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